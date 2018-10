Flinke naschok na zeebeving Griekenland

Griekenland is dinsdagmorgen opgeschrikt door een flinke naschok van de zeebeving van vorige week in de Ionische Zee. Het epicentrum van deze naschok met een kracht van 5.3 lag volgens het geologisch instituut in het Duitse Potsdam in zee ten zuidwesten van het eiland Zakynthos. Er is nog niets bekend over schade of slachtoffers.

Het gaat volgens de leider van de Griekse rampenbestrijding, Efthymios Lekkas, om een gebruikelijke naschok. „Het is een volstrekt normaal fenomeen. We verwachten ook sterkere naschokken”, zei hij tegen de Griekse staatsomroep.

Afgelopen vrijdag werd het westen van Griekenland getroffen door een beving met een kracht van 6.8. Volgens het Europees seismologisch centrum EMSC was ook die beving 46 kilometer ten zuidwesten van Zakynthos. De Griekse autoriteiten waarschuwden voor een tsunami, maar trokken die kort daarna in. De schade bleef beperkt. Op een van de eilandjes raakte een haven en een klooster uit de vijftiende eeuw beschadigd, maar is niemand gewond geraakt.