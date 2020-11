Flinke daling dagelijkse coronabesmettingen in Duitsland

Het aantal dagelijkse coronabesmettingen in Duitsland is het afgelopen etmaal flink afgenomen. Het aantal bevestigde gevallen steeg met 15.741 tot 918.269, meldde het Robert Koch Instituut (RKI) voor infectieziekten zondag.

Zaterdag rapporteerde het instituut 22.964 nieuwe bevestigde gevallen, vrijdag ging het om 23.648 gevallen. Het gemelde dodental steeg zondag met 138 tot 14.022. Ook dat is flink lager dan een dag eerder toen er 254 sterfgevallen als gevolg van Covid-19 waren.

In Duitsland geldt een gedeeltelijke lockdown sinds 2 november. De horeca is dicht en er mogen maximaal 10 personen uit twee huishoudens bij elkaar op bezoek. Scholen en winkels blijven open. Ondanks de hoge besmettingscijfers denkt het RKI dat de piek van de epidemie zo langzamerhand bereikt is en de maatregelen vruchten afwerpen.