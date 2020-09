Flessen met smeltwater van Groenlandse ijsbergen ‘meest absurd’

Een luxemerk water, gemaakt van gesmolten gletsjers op Groenland, heeft in Zwitserland de jaarlijkse milieuprijs voor het meest absurde product gewonnen. De organisatie achter de Zwitserse trofee maakte de winnaar dinsdag bekend.

„Het smeltwater van Groenlandse gletsjers is over een afstand van 9600 kilometer getransporteerd. Gezien de smeltende ijskappen op de polen is dat nog eens extra cynisch”, aldus de organisatie.

Het water Berg is een product van een Canadese firma die brokken afgebroken ijs die in zee drijven verzamelt en aan land brengt. Het smeltwater wordt vervolgens gebotteld en onder andere in Zwitserland op de markt gebracht.