First lady van Lesotho beschuldigd van moord

De echtgenote van de premier van de Afrikaanse staat Lesotho, Maesaiah Thabane, wordt beschuldigd van de moord op haar voorganger in 2017, aldus Britse media. Lipolelo Thabane werd in dat jaar doodgeschoten voor haar huis in de hoofdstad Maseru.

Dat gebeurde twee dagen voordat Thomas Thabane aantrad als premier. Het slachtoffer was in 2012 van hem gescheiden. In het jaar van de moord waren de twee nog in een heftige scheidingsprocedure gewikkeld.

First lady Maesaiah meldde zich dinsdag zelf bij de politie in het bergkoninkrijk dat wordt omsloten door Zuid-Afrika. Ze was sinds begin januari spoorloos en er was een arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd. De moord werd aanvankelijk toegeschreven aan onbekend gebleven gewapende mannen maar recent bij de rechtbank ingeleverde politiedocumenten deden een ander licht op de zaak schijnen.