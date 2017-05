First Lady knutselt met zieke kinderen

Terwijl haar man ontmoetingen met verschillende EU-leiders had, was Melanie Trump donderdag in Brussel aan het knutselen met zieke kinderen. De First Lady bracht een bezoek aan het universitair kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Laken.

De patiƫntjes heetten de presidentsvrouw welkom met een zelfgemaakt papieren boeket in de kleuren van de Belgische vlag. Mrs. Trump nam het met een dikke knuffel in ontvangst. Daarna ging ze met de kinderen op de foto. Ze deed zelf ook haar best om enkele bloemen te vouwen.

Donderdagmiddag gaat Melanie met de andere partners, merendeels vrouwen en een enkele man, van de NAVO-leiders op pad. Die zijn in de stad voor de inwijding van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier en een werkdiner.

De partners gaan naar het Magritte Museum en de boetiek van het luxueuze handtassenmerk Delvaux. Ten slotte worden ze door koningin Mathilde ontvangen voor een rondleiding in de koninklijke serres van Laken.

De dochter van Donald Trump, Ivanka, en haar man Jared Kushner zijn na de ontmoeting van de First Family met de paus woensdag op het Vaticaan niet meegereisd naar Brussel.