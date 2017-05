First Ladies samen op stap in Brussel

Melania Trump, Brigitte Macron en Sophie Trudeau gaan donderdag in Brussel samen op stap. De Amerikaanse en de kersverse Franse First Lady en de echtgenote van de Canadese premier worden op museumbezoek meegenomen door de partners van de Belgische premier Charles Michel en NAVO-baas Jens Stoltenberg, Amélie Derbaudrenghien en Ingrid Schulerud.

Dit maakte de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zondag op tv bekend. In diplomatieke kringen was de afgelopen dagen opschudding ontstaan over het programma voor de partners van de regeringsleiders en staatshoofden die voor de NAVO bijeen komen. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir had zichzelf als gastvrouw opgeworpen. „Ik heb alvast hoge hakken gekocht om Melania Trump bij te benen”, zei ze. Ook klapte ze uit de school over de strenge veiligheidsmaatregelen.

Jambon omzeilde de vraag of Demir niet welkom is vanwege haar Koerdische achtergrond. Ook de vrouw van de Turkse president Recep Erdogan, Emine, komt mogelijk mee naar Brussel.