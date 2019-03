Finse regering stapt op

De Finse regering van premier Juha Sipilä stapt iets meer dan een maand voor de verkiezingen op. Reden is het mislukken van hervormingen in de gezondheidszorg en de sociale zorg, zo maakte de regering vrijdag bekend. Het ontslag is vrijdag bij de Finse president Sauli Niinistö ingediend.

Die vroeg de regering als demissionair kabinet aan te blijven tot er een nieuwe regering is. Sipilä stemde daarmee in.

Sipilä had de hervormingen meerdere malen als het grootste project van zijn regering bestempeld. De regeringspartijen komen nu tot de conclusie dat ze niet genoeg tijd hebben om de veranderingen voor de nieuwe verkiezingen op 14 april van de grond te krijgen.

De afgetreden premier zei „zeer teleurgesteld” te zijn dat de missie van zijn regering niet is geslaagd. Hij zei te verwachten dat zijn land een nieuwe regering heeft voordat Finland in juli het voorzitterschap van de EU overneemt.