‘Finse NPO’ blijft nieuws in het Latijn geven

Al bijna dertig jaar lang wordt elke vrijdagmiddag in een voorstad van Helsinki het nieuws in het Latijn verzorgd door de Finse publieke omroep Yleisradio Oy (Yle), Nuntii Latini (Nieuws in het Latijn). Deze unieke dienstverlening die zelfs het Vaticaan niet aanbiedt, was zonder actie van fans van het Latijn dit jaar opgedoekt.

Het internet zou de uitzending op de korte golf hebben achterhaald en het ware beter ermee op te houden. Maar de ‘Latijnse’ luisteraars denken daar anders over. De Belgische krant De Morgen meldde woensdag dat het behoud van Nuntii Latini vooral te danken is aan professors Latijn, Christian Laes van de Universiteit van Antwerpen en Dirk Sacré van de Katholieke Universiteit Leuven. Laes en Sacré hebben samen met de internationale vereniging van Latijnse academici het besluit aangevochten bij de omroep en in Finse media.

Volgens Laes worden deze uitzendingen op de korte golf in het onderwijs Latijn overal in de wereld gebruikt en luisteren er naar schatting 10.000 mensen naar de uitzending Nuntii Latini. De Finse publieke omroep is gezwicht voor ‘de Latijnse lobby’ en gaat er nu nog op zijn minst een jaar mee door.