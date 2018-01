Finse kiezer tevreden over president Niinistö

De Finse president Sauli Niinistö heeft een ruime verkiezingszege geboekt en een nieuwe ambtstermijn gekregen van zes jaar. De stemgerechtigden lieten zondag duidelijk weten tevreden te zijn over het werk van hun staatshoofd, getuige de royale meerderheid die hij meteen in de eerste ronde kreeg. Dat was voor het eerst sinds de invoering van de rechtstreekse presidentsverkiezing in 1994.

Nadat 86 procent van stemmen was geteld, durfde de gematigde 69-jarige Niinistö, die als onafhankelijk kandidaat aantrad, met 62,1 procent de overwinning te claimen. „Ik ben erg verrast door deze steun. Ik ga hard nadenken over hoe ik kan laten zien dat ik die waard ben.”

De marge met zijn naaste rivaal Pekka Haavisto (13,1 procent) was zo groot dat de kandidaat van de Finse Groenen de president al halverwege het tellen van de stemmen feliciteerde met zijn herverkiezing. Laura Huhtasaari van de rechts-populistische partij De Finnen, fan van Donald Trump en pleitbezorgster van de brexit, moest zich tevreden stellen met 6,5 procent.