Finnen naar de stembus

Finland kiest zondag een nieuw parlement. Bijna 4,5 miljoen Finnen kunnen hun stem uitbrengen op kandidaten voor 200 zetels. In de peilingen zijn de sociaaldemocraten de grote favoriet.

De partij van demissionair premier Juha Sipilä stevent in de voorspellingen af op een verlies. Sipilä diende vorige maand het ontslag van zijn kabinet in na het mislukken van hervormingen in de gezondheidszorg en de sociale zorg. Hij had de hervormingen meerdere malen als het grootste project van zijn regering bestempeld.

Verwacht wordt dat de uiteindelijke opkomst hoger zal liggen dan de 70,1 procent bij de vorige verkiezingen in 2015.