Financieel extraatje voor inwoners Suriname

Op ministers en andere hooggeplaatste personen na krijgen alle Surinamers eind deze maand een financieel extraatje van omgerekend ruim vijftien euro. De regering van Chan Santokhi en Ronnie Brunswijk maakt dit gebaar in verband met de viering van 45 jaar onafhankelijkheid, maar ook als tegemoetkoming vanwege de slechte financiële situatie waar veel mensen in Suriname onder te lijden hebben.

Het extraatje heeft president Santokhi in het Surinaamse parlement bevestigd tijdens de behandeling van de begroting. Het geld dat de regering hiervoor gebruikt is vrijgekomen door enkele rente- en aflossingsverplichtingen uit te stellen, dit in overleg met de schuldeisers. Santokhi zei dat de regering ook in december een extraatje wil uitkeren. Of dit echt gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De betaling van de tegemoetkoming zal voor een groot deel plaatsvinden via de salarisbetaling. Zelfstandigen of werklozen kunnen zich ook registreren voor de toelage.

Santokhi zei in het parlement dat de weg van het geld lenen en het zorgeloos laten oplopen van de staatsschuld voor nog meer armoede zal zorgen. Santokhi wil daarom een ander beleid gaan voeren waarbij geen onterechte verwachtingen worden geschapen. De president wil de overheidsfinanciën hervormen op basis van een verstandig beleid. Een van de eerste stappen is dat alle ministeries de opdracht hebben om 15 tot 20 procent te bezuinigen.