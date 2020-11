Filmpje waarin McCain nederlaag toegeeft massaal gedeeld

Op sociale media wordt massaal een filmpje uit 2008 gedeeld waar toenmalig Republikeins presidentskandidaat John McCain in een toespraak tot zijn aanhangers zijn nederlaag erkent na de verkiezingen tegen tegenstander Barack Obama.

In de speech roept McCain zijn aanhangers op om de nieuwe president te steunen en op zoek te gaan naar de politieke overeenkomsten in het belang van het land. Dat levert hem applaus, maar ook boegeroep op. De verliezer van de stembusstrijd staakt zijn toespraak en maant vervolgens zijn aanhangers het gejoel te stoppen.

Veel mensen deelden de video, nadat president Donald Trump in de nacht van donderdag op vrijdag een speech vanuit het Witte Huis gaf die kwaad bloed zette bij veel Amerikanen onder wie ook partijgenoten van Trump. Hij herhaalde zijn beschuldigingen van verkiezingsfraude, zonder bewijs te geven. Verschillende Amerikaanse nieuwszenders onderbraken de uitzending van de toespraak omdat de president volgens hen onwaarheden over de geldigheid van de verkiezingen verkondigde.

Trump’s oud Witte Huis-communicatiedirecteur Anthony Scaramucci deelde het filmpje van McCain met het commentaar: „Een herinnering aan hoe een Amerikaanse patriot klinkt.” Hij deelde ook de concessiespeech van George Bush senior uit 1992, waarin hij winnaar Bill Clinton feliciteerde en opriep tot eenheid.

Op1-presentator en oud NOS-correspondent in de VS Charles Groenhuijsen was een van de duizenden gebruikers die de video deelde. „Luister hoe de door mij zeer bewonderde republikein John McCain in 2008 zijn verlies te toegaf en ruimhartig de nieuwe president Barack Obama feliciteerde en alle succes toewenste in het belang van het welzijn van het land waar zij beiden van hielden.”