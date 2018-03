Filmpje Hongaarse politicus terug op Facebook

Facebook heeft het verkiezingsfilmpje van János Lázár, de stafchef van de Hongaarse premier Viktor Orbán, toch weer online gezet. Het sociale medium had de video eerder verwijderd. Lázár, die de status van minister heeft, nam de video op in Wenen en wilde laten zien dat „witte” Oostenrijkers in angst leven voor islamitische immigranten.

Volgens Facebook viel Lázár hiermee mensen aan op grond van hun afkomst en religieuze identiteit. Dit is in strijd met de regels van het netwerk. Lázár was woest en beschuldigde Facebook van censuur.

Later kwam het bedrijf toch terug op haar besluit en zei dat het een uitzondering maakt op het door het netwerk ingestelde verbod op haatzaaien. „Soms worden uitzonderingen gemaakt als de inhoud nieuwswaardig is of het publiek belang dient”, stelde Facebook in een verklaring.

„Mensen gebruiken Facebook voor discussies en om mensen bewust te maken van belangrijke kwesties. We zullen echter content blijven verwijderen die niet voldoen aan onze richtlijnen, waaronder haatzaaien.”

In de video zei Lázár dat immigranten rommel maken en misdaad veroorzaken en dat zij Oostenrijkers uit hun wijken verdrijven. Waarom Facebook een uitzondering maakte voor deze specifieke video zei het bedrijf niet.

Op 8 april zijn er parlementsverkiezingen in Hongarije. Fidesz, de partij van Orbán, voert een campagne die draait om de bescherming van Hongarije tegen immigranten en niet-christelijke invloeden. Sinds de partij in tussentijdse lokale verkiezingen een gevoelige nederlaag leidde, heeft zij de toon van de campagne verhard.

Ook de radicaal rechtse, Oostenrijkse regeringspartij FPÖ noemde de video „ongepast”.