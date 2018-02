Filmpje domme inbrekers wereldwijd populair

De politie van Shanghai heeft deze week videobeelden vrijgegeven van een mislukte inbraak. De beelden worden wereldwijd massaal bekeken.

Het is dan ook een bijzonder filmpje. Twee inbrekers pakken bakstenen om door de ruit van een gebouw in Shanghai te gooien. Omdat de ene inbreker voor de ander langsrent, gooit de tweede man zijn steen met veel kracht recht in het gezicht van zijn maat. Die blijft vervolgens bewusteloos liggen en moet worden weggesleept. Hoe het nu met de man gaat is niet bekend.

inbrekers

Het droge commentaar van de politie: Als alle dieven op deze manier zouden inbreken, hoeven wij geen overuren meer te draaien.