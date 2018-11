Filipijnse rechter wil arrestatie Imelda Marcos

Een rechtbank in de Filipijnen heeft vrijdag opdracht gegeven voor de arrestatie van Imelda Marcos (89), de weduwe van de vroegere dictator Ferdinand Marcos. Marcos moet een gevangenisstraf van zes tot elf jaar uitzitten voor zeven veroordelingen wegens corruptie. Als gouverneur van Manilla heeft ze in totaal tweehonderd miljoen dollar overgemaakt naar bankrekeningen in Zwitserland.

Ferdinand Marcos regeerde de Filipijnen van 1965 tot 1986. Gedurende zijn bewind zijn duizenden mensen opgesloten, verdwenen en vermoord. In 1989 overleed hij in ballingschap op Hawaï. Als staatshoofd zou hij een fortuin hebben vergaard van tien miljard dollar. Imelda Marcos werd beroemd om haar enorme collectie schoenen en juwelen.

Marcos kan op procedurele gronden nog beroep aantekenen tegen haar veroordeling.