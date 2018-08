Filipijnse president bedreigt corrupte agenten met de dood

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft live op tv corrupte politieagenten met de dood bedreigd. Hij richtte zich volgens overheidsvertegenwoordigers in de uitzending, die gekenmerkt werd door getier en gescheld, tot meer dan honderd politiemensen tegen wie een aanklacht is ingediend. Zij worden beschuldigd van administratieve fouten maar ook van crimineel gedrag, waaronder verkrachting, roof en betrokkenheid bij drugsdelicten.

Duterte gaf de foute politiefunctionarissen in krachtige bewoordingen te verstaan dat hij hen om het leven zal brengen als ze niet tot inkeer komen. En passant wees hij ook hun familieleden op de consequenties. „Als ze doodgaan, kom dan niet bij ons klagen over mensenrechten en het gevoerde proces, want ik heb jullie gewaarschuwd.”