Filipijnse politiechef weg na drugsschandaal

De Filipijnse politiechef heeft zijn vertrek aangekondigd nadat hij in verband was gebracht met een drugsschandaal binnen de politie. Topfunctionaris Oscar Albayalde zou corrupte collega’s de hand boven het hoofd hebben gehouden. Hij spreekt de beschuldigingen tegen.

De zaak draait om het vermeende verduisteren van drugs door de politie. Corrupte agenten zouden verdovende middelen die in 2013 in beslag waren genomen hebben verkocht. Voormalige politiefunctionarissen hebben inmiddels belastende verklaringen afgelegd over Albayalde, destijds het hoofd van de politie in provincie Pampanga.

Albayalde zou volgens een getuige corrupte agenten hebben beschermd. Ook zou hij zelf financieel hebben geprofiteerd van de drugsdeal.

Het schandaal is pijnlijk voor de regering van president Rodrigo Duterte. Die beschouwt de strijd tegen drugscriminaliteit als een speerpunt. Albayalde, die volgende maand met pensioen zou gaan, speelt als chef van de nationale politie een hoofdrol in die bloedige ‘drugsoorlog’. De politie heeft de afgelopen jaren duizenden vermeende drugsdealers en -gebruikers gedood.