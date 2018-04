Filipijnse politie moet open zijn over moorden

Het Filipijnse hooggerechtshof heeft de politie opdracht gegeven openheid te geven over duizenden dodelijke incidenten in de oorlog tegen drugs. De regering had de details geheim willen houden, maar daar stak het hof een stokje voor.

De minister van Justitie had de publicatie, die in december door een lagere rechtbank was bevolen, tegengehouden met een beroep op de nationale veiligheid.

Volgens mensenrechtenorganisaties is er sprake van systematische mishandelingen en executies sinds president Rodrigo Duterte 21 maanden geleden aan de macht kwam.

Het Internationaal Strafhof kondigde enkele maanden geleden een vooronderzoek naar Duterte en andere Filipijnse topfiguren aan wegens misdaden tegen de menselijkheid.

Circa 4100 mensen zijn gedood door de politie en nog eens duizenden meer door onbekende schutters. Volgens de politie zijn de slachtoffers allemaal dealers die zich met geweld tegen hun arrestatie verzetten.