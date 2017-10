Filipijnse leider gooit roer om in drugsoorlog

De Filipijnse politie verliest de regie over de bloedige oorlog tegen drugs die president Rodrigo Duterte voert. Hij geeft het anti-drugsagentschap PDEA de leiding over operaties om drugscriminaliteit terug te dringen.

De president lag internationaal en in eigen land onder vuur vanwege het hardhandige optreden van de politie tijdens operaties tegen drugsverdachten. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven.

De politie ontmantelde donderdag alle achttien regionale anti-drugseenheden. De woordvoerder van de president zei dat de PDEA achter „de hogere echelons van de syndicaten en hun beschermheren binnen de overheid” aan gaat.

Duterte haalde in een toespraak op televisie hard uit naar westerse critici van zijn beleid. „Misschien stelt dit die domme EU-gasten tevreden. Zij waren allemaal zo gericht op het aantal doden”, zei de president.

Het is niet de eerste keer dat Duterte de politie op een zijspoor zet. Hij deed dat in januari ook al, maar bedacht zich vijf weken later. De PDEA kan zich qua mankracht niet meten met de politie, die de beschikking heeft over zo’n 190.000 manschappen.