Filipijnse journaliste op borgtocht vrij

De Filipijnse journaliste die door de autoriteiten in haar land is gearresteerd, is na een dag weer vrijgelaten. Donderdag bepaalde de rechter dat directeur Maria Ressa van nieuwssite Rappler op borgtocht vrij mag, nadat ze omgerekend 1700 euro had overgemaakt.

Ressa wordt verdacht van „digitale smaad”. De zaak tegen de journaliste betreft een artikel uit 2012. Daarin werd bericht over de vermeende banden van een zakenman met een toenmalige rechter. Ze kan tot 12 jaar gevangenisstraf krijgen.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemde de arrestatie van de Rappler-chef „politiek gemotiveerd”. Time Magazine heeft Ressa in 2018 nog uitgeroepen tot één van de personen van het jaar. Nieuwssite Rappler heeft kritisch bericht over de bloedige oorlog tegen drugs van de regering.