Filipijnse agenten veroordeeld wegens moord

Drie politiemannen op de Filipijnen zijn door een rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 40 jaar voor de moord op en 17-jarige scholier. Het hof achtte bewezen dat de agenten het slachtoffer moedwillig om het leven hebben gebracht in een steeg in de hoofdstad Manila.

„Een houding van ‘Eerst schieten en dan pas nadenken’ past niet in een beschaafd land. Moord en doodslag behoort niet tot de taken van wetshandhavers. De openbare orde is niet gediend met verlies aan levens,” zei rechter Roldolfo Azucena bij zijn toelichting op de uitspraak.

De politie verwerpt steevast de beschuldigingen dat de moorden executies zijn. het verweer van de agenten is meestal dat het gaat het om drugsdealers en -gebruikers die werden gedood bij schietpartijen. De agenten zouden uit zelfverdediging hebben gehandeld.

Het is de eerste keer sinds het aantreden van president Rodrigo Duterte dat agenten veroordeeld worden voor de dood van drugsdealers of -gebruikers. Nadat hij in 2016 aan de macht kwam, begon hij een bloedige heksenjacht op alles wat met drugs te maken had. Niet alleen militairen en politie kwamen in actie, want honderden drugsdealers en -gebruikers werden ook door burgers doodgeschoten.

De president heeft zijn landgenoten meermaals aangemoedigd om moedwillig drugsdealers te doden. In Duterte’s zelfverklaarde drugsoorlog zijn al zeker 5000 doden gevallen.