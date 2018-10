Filipijns eiland na schoonmaak heropend

Het populaire Filipijnse vakantie-eiland Boracay is vrijdag heropend voor het toerisme, na een grondige schoonmaakbeurt die een half jaar heeft geduurd. In april moest het eiland worden gesloten voor vakantiegangers op last van president Rodrigo Duterte, die Boracay omschreef als „een beerput”.

Boracay, slechts 10 vierkante kilometer groot, staat bekend om zijn witte stranden, turquoise zeewater, een keur aan watersporten en een levendig uitgaansleven. Het trok jaarlijks twee miljoen bezoekers die 1 miljard dollar in het laatje brachten. De keerzijde was dat het vuilnis zich opstapelde, de bebouwing zonder vergunning almaar uitdijde, het verkeer vastliep en veel resorts hun riool direct in zee lieten uitkomen.

Tijdens de sluiting zijn illegale rioolbuizen verwijderd, wegen verbreed en honderden illegale hotels gesloten of gesloopt. Op het strand zijn feestjes, roken en drinken voortaan verboden en vanaf nu mogen er per dag niet meer dan 19.000 toeristen tegelijk op Boracay zijn.