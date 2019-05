Filipijns afvalconflict met Canada escaleert

De Filipijnen roepen hun ambassadeur terug uit Canada om een ruzie over afval. President Rodrigo Duterte eist dat de Canadezen tientallen containers met troep terugnemen. De door hem gestelde deadline is inmiddels verlopen.

Het conflict draait om een honderdtal afvalcontainers die in 2013 en 2014 door een Canadees bedrijf naar de Filipijnen zijn gestuurd. De inhoud was ten onrechte aangemerkt als recyclebaar plastic. Er bleken echter spullen als luiers, kranten en flessen in te zitten.

Duterte neemt de kwestie hoog op. Hij heeft eerder al gezegd het afval desnoods zonder medewerking van Canada terug te sturen. Ook dreigde hij de troep voor de Canadese ambassade in zijn land te laten dumpen.

Inmiddels zijn nog zo’n 69 containers met afval over. De rest is al weggewerkt. Canada heeft al toegezegd mee te werken aan een oplossing, maar dat ging de 74-jarige Filipijnse leider kennelijk niet snel genoeg. Daarom zijn de ambassadeur en andere diplomaten teruggeroepen.