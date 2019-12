Filipijnen zetten zich schrap voor tyfoon

Tienduizenden inwoners van de Filipijnen hebben een veilig heenkomen gezocht in opvangcentra. In het land komt maandagavond laat of dinsdagochtend vroeg tyfoon Kammuri aan land. Die storm gaat gepaard met extreme regenval en krachtige windstoten. Ook wordt rekening gehouden met aardverschuivingen.

De autoriteiten melden dat al 70.000 mensen hun huizen hebben verlaten in de regio Bicol, ten zuidoosten van de hoofdstad Manilla. „We hebben uit voorzorg mensen geëvacueerd uit gebieden die in het pad van de storm liggen”, zegt een woordvoerder van de nationale rampendienst. Ook zijn scholen gesloten en vluchten geannuleerd.

In het land worden momenteel de Southeast Asian Games gehouden. Dat sportevenement duurt tot 11 december. De organisatoren zeggen dat plannen klaarliggen voor het geval dat slecht weer de competitie hindert. Het verlengen van het evenement zou niet tot de mogelijkheden behoren.

De Filipijnen worden regelmatig getroffen door zware stormen. De dodelijkste tyfoon was Haiyan, die in 2013 aan land kwam. Toen zijn 7300 mensen omgekomen of vermist geraakt.