Filipijnen verbieden e-sigaret

De Filipijnen hebben per direct het gebruik en de verkoop van e-sigaretten verboden. President Rodrigo Duterte kondigde het verbod terloops aan tijdens een interview op de televisie.

Aanleiding is waarschijnlijk een 16-jarig meisje dat met longklachten in het ziekenhuis belandde. Artsen stelden vast dat de klachten samenhingen met het gebruik van de e-sigaret en dat de tiener waarschijnlijk het eerste gemelde geval was in Azië. In de VS wordt de dood van tientallen mensen in verband gebracht met de elektronische sigaret.

Iedereen die in de Filipijnen wordt betrapt op het gebruik of het verkopen van het apparaat wordt vanaf nu in de boeien geslagen, zo liet de politie in het land weten.