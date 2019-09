Filipijnen starten grote poliovaccinatie

De Filipijnen maken zich op voor een grootscheepse vaccinatie van miljoenen kinderen tegen polio. Het ministerie van Gezondheidszorg meldde een geval van een 5-jarig jongetje dat besmet was met het poliovirus. Het is het tweede besmettingsgeval in een week tijd van de ziekte waarvan gedacht werd dat die ruim twintig jaar geleden was uitgeroeid in het land.

Gezondheidsmedewerkers deden een beroep op ouders en verzorgers om kinderen te laten vaccineren in het nationale vaccinatieprogramma. De Filipijnen zijn druk met het bestrijden van uitbraken van de ziektes dengue en de mazelen. Die hebben sinds januari al duizend mensen het leven gekost, vooral kinderen.

Het poliovirus was twee maanden geleden aangetroffen in de riolen van Davao en in Tondo, een gebied met veel sloppenwijken. „We hebben onze lessen geleerd. Het is tijd om in actie te komen en alle kinderen te vaccineren en dat ook vol te houden”, zei de onderminister van het ministerie.