Filipijnen gaat uit van drie maanden ramp

De Filipijnen bereiden zich voor op een noodsituatie die drie maanden kan duren in gebieden rond de vulkaan Mayon, die aan het uitbarsten is. Daardoor zijn al 81.000 mensen geëvacueerd en zijn de noodopvanglocaties overvol, meldt het rampenbureau.

De 2462 meter hoge berg Mayon spuwt as en lava. De omwonenden zijn ondergebracht in 69 opvangcentra, maar daar laat de hygiëne steeds meer te wensen over. Er zijn vooral te weinig toiletten.

De mensen zijn vooral ondergebracht in scholen, maar er zijn ook tentenkampen opgericht.

Ondanks waarschuwingen zijn er ook mensen die weigeren het gebied te verlaten, bijvoorbeeld omdat ze hun oogst of vee niet willen achterlaten.