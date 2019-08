Filantroop roept na gift op tot rust Hongkong

De rijkste man van Hongkong, Li Ka-shing (91), heeft na een donatie van 500 miljoen Hongkong-dollar (57,5 miljoen euro) in advertenties in lokale kranten opgeroepen tot kalmte en een einde aan de sociale onrust.

De filantroop, wiens vermogen wordt geschat op 27,5 miljard euro, schonk het geld via zijn Li Ka-shing Foundation aan de Technische Universiteit van Hongkong. Hij liet zijn schenking vergezeld gaan van een oproep de rust in de stadstaat te bewaren in de elfde week van anti-Chinese protesten. Ook dit weekeinde gaan mensen in Hongkong boos de straat op.

„Ik ben enthousiast om met de universiteit samen te werken en heb vertrouwen in onze volgende generatie. Samen kunnen we met goed verstand bijdragen aan de toekomst en vooraan staan bij nieuwe ontwikkelingen,” schreef de miljardair in een verklaring.

Li Ka-shing werd geboren in de Chinese provincie Guangdong, maar vluchtte in 1940 met zijn ouders naar Hongkong. Daar verdiende hij een fortuin in de fabricage van plastic, beleggingen in vastgoed, logistiek en winkelketens. Twee maanden geleden kondigde hij aan het volledige studiegeld te betalen voor alle nieuwe studenten aan de universiteit van Shantou in zijn geboorteprovincie.

