Fikse kritiek op premier Pakistan, die Bin Laden martelaar noemt

De Pakistaanse premier Imran Khan ligt onder vuur van de oppositie, nadat hij voormalig al-Qaeda-leider Osama bin Laden donderdag in het parlement een „martelaar” noemde.

Bin Laden, die achter de aanslagen van 9 september 2001 in New York zat, werd in 2011 in Pakistan gedood door Amerikaanse strijdkrachten. De terrorist hield zich schuil op een complex in de stad Abbottabad. De Pakistaanse overheid was niet op de hoogte van de operatie en heeft ontkend te hebben geweten van zijn aanwezigheid.

„Ik zal nooit vergeten hoe wij Pakistanen voor schut werden gezet toen de Amerikanen Abbottabad binnenkwamen en Osama bin Laden vermoordden, een martelaar van hem maakten”, zei Khan tijdens een toespraak in het parlement. Khan sprak in zijn speech over de moeizame band van zijn land met de VS.

De premier kon na zijn uitspraken op fikse kritiek rekenen. „Hij verwoestte mijn land, en hij (Khan, red.), noemt hem een martelaar”, zei oppositieleider Khawaja Asif. „Imran Khan heeft geknoeid met de geschiedenis.” Senator Mustafa Khokhar stelde dat Khan door zijn uitspraak „een gevaar voor de nationale veiligheid” vormt, meldden Pakistaanse media.

Zelf heeft Khan nog niet officieel gereageerd op de ontstane verontwaardiging.