Fiji meldt voor het eerst sterfgeval door coronavirus

De autoriteiten in de afgelegen eilandenstaat Fiji hebben voor het eerst gemeld dat iemand is overleden aan het coronavirus. Het gaat volgens minister van Volksgezondheid Ifereimi Waqainabete om een 66-jarige man die was teruggekeerd uit India, waar hij was behandeld aan hartklachten.

De patiënt overleed volgens de minister in de isolatie-afdeling van een ziekenhuis. De autoriteiten denken niet dat de eilandenstaat nu een grote uitbraak te wachten staat. De overleden patiënt en andere mensen die terugkeerden uit India hebben volgens Waqainabete „nul interactie” gehad met de rest van de bevolking.

Fiji, dat ten oosten van Australië ligt, was tot dusver relatief gespaard gebleven door de pandemie. Wereldwijd zijn in enkele maanden tijd 17 miljoen besmettingen vastgesteld en meer dan 670.000 patiënten overleden. De eilandenstaat had tot de komst van besmette personen uit India juist een paar virusvrije weken achter de rug. De achttien mensen bij wie eerder was vastgesteld dat ze het virus hadden, zijn allemaal hersteld.

India behoort inmiddels tot de zwaarst getroffen landen in de wereld. Daar zijn volgens officiële cijfers inmiddels 1,6 miljoen besmettingen gemeld en ruim 35.700 patiënten overleden, meer dan in Italië. Experts stellen dat het daadwerkelijke aantal doden en besmettingen in India vermoedelijk hoger ligt, omdat niet iedereen wordt getest en ook niet alle sterfgevallen van coronapatiënten goed worden geregistreerd.