Een 53-jarige fietser is zwaargewond geraakt door een botsing met een ree bij de plaats Kall in Noord-Rijnland-Westfalen. Volgens de politie sprong het dier in de nacht van zaterdag op zondag op een fietspad tegen de fietser die daardoor ten val kwam.

De onfortuinlijke fietser werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ree bleef waarschijnlijk ongedeerd en verdween in het groen.