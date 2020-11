Ferry met ruim 400 mensen aan boord loopt vast in Oostzee

Een ferry van de Finse rederij Viking Line is zaterdag aan het eind van de middag vastgelopen bij Aland, een Finse archipel in de Oostzee. Volgens de reder en de hulpdiensten zijn er 331 passagiers en 98 bemanningsleden aan boord. Zij moeten de nacht op het schip doorbrengen en worden zondag geëvacueerd.

In het gebied staat momenteel een stevige wind. Vermoedelijk is het schip daardoor vastgelopen. Niemand is in gevaar geweest en er zijn geen gewonden. Ook is geen brandstof gelekt, aldus de reder en de Finse kustwacht. De opvarenden krijgen zaterdagavond een diner aangeboden.

De veerboot was op weg van Stockholm via Mariehamn, de belangrijkste plaats op de archipel, naar Turku in Finland. De 218 meter lange Grace is gebouwd in 2012 en kan 2800 passagiers vervoeren.

In september liep een ander schip van Viking Line vast bij de Aland-eilanden.