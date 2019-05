Fernández de Kircher kandidaat vicepresident

Cristina Fernández de Kircher heeft zich kandidaat gesteld voor het vicepresidentschap van Argentinië. Ze doet later dit jaar mee aan de verkiezingsstrijd als running mate van Alberto Fernández, ooit haar eerste kabinetschef. Dat heeft de links-populistische politica, vaak aangeduid als CFK, zaterdag bekendgemaakt via de sociale media.

Veel Argentijnen verwachtten dat Fernández de Kircher, die in 2007 haar echtgenoot Néstor Kircher opvolgde als president en dat bleef tot eind 2015, in oktober zelf de belangrijkste uitdager zou worden van de zittende, centrumrechtse Mauricio Macri. Deze won de stembusgang vier jaar geleden, onder meer omdat CFK na twee opeenvolgende termijnen niet herkiesbaar was.