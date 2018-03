Felle machtsstrijd woedt in Witte Huis

Het presidentschap van Amerika is een eenzaam ambt. Maar de achterliggende dagen is Trump nog eenzamer geworden.

Bijna iedereen is het er wel over eens: binnen het Witte Huis wordt een felle machtsstrijd uitgevochten. Stafchef John F. Kelly heeft de euvele moed gehad om het op te nemen tegen het koppel Ivanka Trump en Jared Kushner, de dochter en schoonzoon van de president. En de president kijkt –vooralsnog– vanaf een afstand toe.

Kushner, die tot nu toe speciaal adviseur van de president is, heeft niet langer toegang tot de uiterst geheime rapportages van de Amerikaanse inlichtingendienst. Kelly heeft de voorlopige goedkeuring die Kushner had om de geheime stukken te lezen, ingetrokken.

Trump zette zijn schoonzoon in als gezant voor het Midden-Oosten, stuurde hem ook naar China, Japan en Saudi-Arabië. Daarnaast was hij betrokken bij infrastructuur en handelszaken. Kushner gold als het manusje-van-alles van het Witte Huis.

Door het intrekken van de dispensatie heeft Kushner ook geen toegang meer tot de vergaderingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Kelly heeft het besluit genomen nadat hijzelf onder vuur kwam te liggen in verband met een schandaal rond de secretaris van het Witte Huis, Rob Porter. Die kwam in opspraak omdat hij zijn ex-vrouwen zou hebben mishandeld. Toen bleek dat tientallen medewerkers van het Witte Huis nog steeds geen definitieve verklaring van goed gedrag hadden gekregen. Kelly besloot in één klap schoon schip te maken. Mensen die geen definitieve goedkeuring hadden, werden ontslagen of van gevoelige posten af gehaald.

Dat Kushner nog geen verklaring heeft, is mede te wijten aan zijn eigen slordigheid. Zo vergat hij bij het invullen van de aanvraag diverse buitenlandse contacten te melden, waaronder drie met Russische relaties.

Het besluit van Kelly is een nieuwe gevoelige klap voor Jared en zijn vrouw Ivanka. Al eerder besloot Kelly dat het koppel, binnen het Witte Huis aangeduid als ”Javanka”, aan hem moest rapporteren. Als ze Trump wilden spreken over iets anders dan familiezaken, dan dienden ze een onderhoud met de president bij de stafchef aan te vragen.

Weliswaar stelde Trump dinsdag dat het besluit van Kelly de positie van Kushner als onderhandelaar voor het Midden-Oosten niet behoeft te schaden, maar waarnemers spreken de hoop uit dat de rol van Trumps schoonzoon als speciaal gezant uitgespeeld raakt. Daarmee zou hun zorg over de kwetsbaarheid van Kushner zijn weggenomen.

Bekend is dat Kushner zakelijke problemen heeft en dat zou hem chantabel maken voor buitenlandse mogendheden. Volgens Trumps veiligheidsadviseur McMaster heeft Kushner ook buiten de nationale veiligheidsraad om contact gehad met vertegenwoordigers van China, Israël, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten.

De positie van Kushner is overigens niet de enige kwestie die speelt. Woensdag sloegen Trump en zijn minister van Jusititie Jeff Sessions elkaar publiekelijk om de oren. De verhouding is al langer slecht. Trump neemt Sessions kwalijk dat hij niet ingrijpt bij het onderzoek van speciaal aanklager Mueller naar de Russische connectie. Via twitter liet de president dinsdag weten het „schandelijk” te vinden dat de minister niet méér werk maakt van het onderzoek naar de buitenlandse contacten van Obama en Clinton. Sessions, die doorgaans zwijgt als Trump iets in zijn richting roept, verklaarde zijn werk naar eer en geweten te (zullen blijven) doen.

Woensdagavond werd ook bekend dat Hope Hicks, de directeur communicatie van het Witte Huis, vertrekt. Zij gold als een van de naaste vertrouwelingen van Trump. In een verklaring zegt Hicks ontslag te nemen omdat ze alles bereikt heeft wat ze wilde. Dat er sprake is van spanning tussen haar en Trump of Kelly wilde ze niet zeggen.

Opvallend is echter wel dat Hicks een dag eerder langdurig is verhoord door de Congresleden die onderzoek doen naar de Russische connectie. Volgens een ingewijde zou ze de commissie hebben verteld dat campagneleider Manafort die baan nooit zou hebben gekregen als zijn achtergrond even goed was gecontroleerd als bij andere medewerkers. Ze bekende wel eens een leugentje om bestwil te hebben verspreid maar voegde eraan toe dat het nooit om essentiële zaken ging.