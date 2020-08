Felle kritiek pro-life Democraten op duo Biden-Harris

Van Joe Biden en Kamala Harris is bekend dat zij uitgesproken voorstanders zijn van vrije keus voor abortus. Democraten die het pro-life standpunt innemen, voelen zich mede daardoor niet meer thuis in hun eigen partij.

Meer dan honderd prominente Democraten hebben vrijdag in een open brief aan de leiding van hun partij en aan presidentskandidaat Biden opgeroepen zich gematigder op te stellen in de discussie over abortus. De zorg van de ondertekenaars is dat het uitgesproken pro-choice standpunt van de partijtop kiezers zal afschrikken om op een Democratische kandidaat te stemmen. Onder de brief staan de handtekeningen van enkele Democratische congresleden en een gouverneur.

“Veel Democratische leiders spreken altijd hun steun uit voor abortus, het maakt niet uit om welke reden de ingreep wordt gedaan. Tegen die opvatting verzet zich 79% van de Amerikanen”, aldus de briefschrijvers. In hun oproep maken ze ook bezwaar tegen de financiering van abortus uit de belastinggelden. “Dat is tegen de zin van een groot deel van het volk.” Hetzelfde geldt volgens hen voor het subsidiëren van bewegingen in het buitenland die abortus promoten. “Driekwart van de Amerikaanse kiezers wil dat niet.”

De opstellers waarschuwen dat wanneer de partij blijft bij de steun voor late abortus (dus na een zwangerschap van twintig weken) de kiezers daardoor in de armen van de Republikeinen worden gedreven. Zij wijzen er op dat in 389 van de 435 Congresdistricten een meerderheid van de kiezers juist een verbod op abortus na twintig weken wil. Daar moet volgens de brief de partijleiding mee rekenen: “Veel mensen met pro-life opvattingen zijn single-issuekiezers. Die gaan daarom anders op een Republikein stemmen.” Volgens de brief zijn er 21 miljoen Democraten die een duidelijk pro-life standpunt hebben.

“Daarom dringen we er bij de Democratische Partij op aan om beleid te omarmen dat zowel vrouwen als kinderen beschermt. We bepleiten rechtsbescherming voor prenatale kinderen, verbeterde prenatale zorg voor vrouwen in nood, met name vrouwen uit minderheidsgroepen, en alternatieven voor abortus.”

Eerder deze week zei Kirsten Day, de voorzitter van de organisatie “Democrats for Life”, dat er binnen de Democratische partij nauwelijks meer ruimte is voor een pro-life standpunt. In een opiniestuk in de Wall Street Journal waarschuwt ze dat Joe Biden “de meest pro-abortus president in de geschiedenis” zal worden, terwijl hij als vicepresident veel gematigder was. Day wijst er op dat Biden abortus nu rekent tot de “essentiële gezondheidszorg”. Zij verwijt de presidentskandidaat gezwicht te zijn voor de abortusindustrie die door de belastingbetaler wordt gefinancierd.

Terwijl president Obama volgens Day destijds probeerde ruimte te bieden aan pro-lifeopvattingen binnen de Democratische partij, doet de huidige partijleiding de deur geheel op slot. Democrats for Life is ook niet uitgenodigd voor de conventie. “Dat was in de tijd van Obama nog wel zo.”

Zowel de Democrats for Life als de Republikeins gezinde pro-lifeorganisatie Susan B. Anthony List vrezen dat Biden en zijn running mate Kamala Harris na hun eventuele verkiezing snel zullen proberen de abortusmogelijkheden te verruimen. Als senator heeft Harris al meer dan eens bepleit dat staten die de ruimte voor abortus willen inperken daarvoor eerst de toestemming moeten hebben van de federale overheid. “Daarnaast willen Biden en Harris alle maatregelen die Trump heeft genomen tegen het bevorderen van de abortusvrijheid zo snel mogelijk terugdraaien”, zegt een woordvoerder van Susan B. Anthony List.