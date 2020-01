Felle kritiek op Pence vanwege preek tegen homohuwelijk

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence staat sinds begin deze week onder felle kritiek vanwege het bezoeken van een kerkdienst in de stad Memphis waar de predikant stelling nam tegen het homohuwelijk. Pence wordt verweten dat hij niet direct afstand nam van de uitspraken van de voorganger.

Pence bezocht zondag de Holy City Church of God in Christ, een pinkstergemeente in het centrum van Memphis. Veruit de meeste leden van deze kerkelijke gemeente zijn van Afro-Amerikaanse afkomst. Het bezoek was mede bedoeld als herdenking van het werk van ds. Martin Luther King, de predikant die vanwege zijn strijd voor burgerrechten voor niet-blanken in april 1968 in Memphis werd doodgeschoten. Afgelopen maandag was de jaarlijkse Martin Luther Kingday.

In zijn toespraak, voorafgaand aan de preek, riep Pence de gemeenteleden op de idealen van ds. M.L. King niet te vergeten. Hij beloofde zijn hoorders alles te doen om als vicepresident de menselijke waarden krachtig te verdedigen.

Na afloop van de toespraak van Pence hield bisschop Jerry Wayne Taylor een preek. Daarin prees hij het traditionele huwelijk met overtuiging aan. “We hebben de taak jonge mannen en vrouwen aan te moedigen om met elkaar te huwen,” zei hij. “Het is een duivelse geest die een vrouw aanzet om een verhouding met een vrouw te hebben. Het is een demonische geest die zorgt dat een man zich aangetrokken voelt tot een man. God heeft ons niet zo gemaakt. (…) Hij heeft de man geschapen om zich als man te gedragen. Je hebt nog nooit twee mannelijke dieren zien paren met elkaar. ” Aan het slot van de preek zei Taylor: “Het is onze taak om duidelijk uiteen te zetten hoe de duivel te werk gaat.”

Na de preek bleek uit niets dat Pence het oneens was met de boodschap van Taylor. Algemeen is ook bekend dat de vicepresident conservatief denkt over het huwelijk omdat hij vast wil houden aan Bijbelse uitgangspunt. Dat is in de media vaak aanleiding tot kritiek op Pence. Aan het begin van de dienst zei bisschop Vincent Matthews daarom: “Het grootste bezwaar van veel mensen tegen de vicepresident is dat hij in de Bijbel gelooft. Daarom is hij een van de meest vervolgde christenen in heel Amerika.”

Met name de homolobby en andere progressieve groepen in de VS zijn er woedend over dat de vicepresident “met zijn zwijgen kennelijk instemming betuigt” met de gehouden preek. Daarbij komt dat het kerkbezoek van Pence (inclusief de gewraakte preek) tot woensdag nog voor iedereen te bekijken was via het YouTube-kanaal van het Witte Huis. Door de homobeweging wordt dit uitgelegd als “het goedkeuren en stimuleren van homohaat” door het Witte Huis.

Democraten proberen van de ophef gebruik te maken in de verkiezingscampagne die dit jaar wordt gehouden voor zowel het presidentschap als voor het Congres. Pete Buttigieg, Democratisch kandidaat voor het presidentschap en zelf homoseksueel, zei vorige week tijdens een politieke vergadering in Iowa: “Republikeinen laten minderheden en vooral homo’s in de ijzige vrieskou staan. Ze vinden het goed wanneer ze als rechteloze burgers door het leven moeten gaan.”