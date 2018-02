Felle kritiek op FBI vanwege bloedbad school

De FBI krijgt veel kritiek omdat is nagelaten een tip te onderzoeken over de verdachte van de bloedige schietpartij op een school in Parkland. Gouverneur Rick Scott van Florida dringt aan op het vertrek van FBI-directeur Christopher Wray.

De FBI heeft toegegeven dat fouten zijn gemaakt in de aanloop naar het bloedbad. Een bekende van verdachte Nikolas Cruz sloeg begin januari alarm over zijn gedrag, maar met die informatie zou niets zijn gedaan. De tipgever maakte telefonisch melding van „het wapenbezit van Cruz, zijn verlangen om mensen te doden, zijn grillige gedrag en zorgwekkende berichten op sociale media”, aldus de FBI.

Ook waarschuwde de beller dat Cruz het mogelijk had gemunt op een school. De politiedienst erkende dat de informatie doorgegeven had moeten worden aan de FBI-afdeling in Miami, maar dat gebeurde niet. „Er is op dat moment geen verder onderzoek meer gedaan.”

Gouverneur Scott reageerde woedend op die mededeling. „Het is onacceptabel dat de FBI geen actie heeft ondernomen tegen deze moordenaar”, zei de Republikein in een verklaring. „Zeventien onschuldige mensen zijn dood. Toegeven dat een fout is gemaakt is onvoldoende.”

Ook in Parkland is boos gereageerd. „De FBI heeft excuses aangeboden? Zeg dat maar tegen de nabestaanden”, zei een 53-jarige man op de begrafenis van Meadow Pollack, een achttienjarig slachtoffer.

De politiedienst kreeg vorig jaar al een tip over een zorgwekkend bericht dat was achtergelaten op YouTube. Iemand die zich ‘Nikolas Cruz’ noemde schreef in een reactie op een video „een professionele schoolschutter” te zullen worden. Een FBI-functionaris zei eerder dat onderzoekers er niet in waren geslaagd te achterhalen wie die boodschap had geplaatst.