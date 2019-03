Felle brexit-Conservatieven tegen deal May

Een groep Conservatieven in het Britse parlement die een breuk met de EU willen, gaat niet voor de brexitdeal van premier May stemmen.

Een van de kopstukken van de felle ‘brexiteers’, Jacob Rees-Mogg, klaagde dat er niets is veranderd en dat de Britten nog steeds niet uit de ‘backstop’ kunnen zonder instemming van Brussel.

Hij en geestverwanten van de ‘European Research Group’ (ERG) hebben na analyse van Mays laatste voorstellen duidelijk gemaakt dat ze hun standpunt niet wijzigen. De ERG heeft de ‘juridisch bindende veranderingen’, waarmee May de tegenstanders van haar probeerde over te halen voor haar deal te stemmen, afgewezen. De brexitdeal van May werd half januari met 202 stemmen voor en maar liefst 432 tegen weggestemd. Onder de tegenstemmers waren 118 Conservatieven en alle tien de Noord-Ierse parlementariërs van de DUP.