„Felicitatie aan Poetin was tegen advies in”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dringend advies van zijn veiligheidsadviseurs in de wind geslagen door zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin tijdens een telefoongesprek te feliciteren met zijn herverkiezing. Op een van de instructies die hij had gekregen zou in hoofdletters zijn opgeschreven „niet feliciteren”.

Ook zouden Trumps adviseurs hem mee hebben gedeeld de vergiftiging van een voormalige Russische dubbelspion in Engeland tegenover Poetin te veroordelen, meldt de Washington Post. Volgens bronnen die op de hoogte zijn van het telefonische onderhoud dat Trump en Poetin hadden, waren die adviezen aan dovemansoren gericht.

Trump sprak na afloop van een „heel goed telefoontje” en zei dat hij Poetin had gefeliciteerd.