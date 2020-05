Fel protest in VS om politiegeweld

In Amerikaanse steden zijn donderdagnacht heftige protesten geweest tegen het gewelddadig politie-optreden bij de arrestatie van een zwarte man.

De Afro-Amerikaan George Floyd (47) overleed maandag in de stad Minneapolis doordat bij zijn arrestatie een witte agent hem op de grond had gedrukt en daarbij minutenlang met zijn knie op zijn nek duwde. Floyd werd verdacht van het betalen met vals geld.

Van de arrestatie maakte een voorbijganger een video. Daarop is te zien en te horen dat de arrestant wel negen keer riep dat hij geen adem kon halen. Desondanks haalde de politieman zijn knie niet weg. Drie andere agenten keken toe. De video is wereldwijd door miljoenen bekeken en riep veel woede op.

Burgemeester Jacob Frey van Minneapolis besloot de betrokken agenten onmiddellijk te ontslaan. „In ons land mag het feit dat je een zwarte huidskleur hebt, niet betekenen dat je ten dode bent opgeschreven,” aldus Frey.

minneapolis

Hoewel dit ontslag positief werd ontvangen, begonnen maandagavond al protesten. „De dood van Floyd is het zoveelste bewijs dat de Amerikaanse politie buitensporig geweldadig is tegenover niet-blanke burgers”, zei een woordvoerder van de zwarte gemeenschap in Minneapolis.

Donderdagavond waren er voor de derde keer op rij rellen. Winkels werden geplunderd. Daarbij schoot een winkelier een plunderaar dood. Meerdere gebouwen en auto’s zijn in brand gestoken. De brandweer is donderdagavond uitgerukt voor zo’n dertig branden die waren aangestoken. Onder meer een pand in aanbouw van zes verdiepingen is uitgebrand. Een deel van het openbaar vervoer in de stad is uit voorzorg stilgelegd. Aan het begin van de nacht bestormden de betogers een politiebureau in de stad. Voordat de demonstranten het gebouw binnendrongen wist het personeel het pand te verlaten.

Ook in andere Amerikaanse plaatsen zijn er naar aanleiding van de dood van George Floyd protesten geweest. In New York raakte de politie slaags met betogers, omdat openbare samenkomsten daar momenteel verboden zijn vanwege de corona-uitbraak. In het centrum van de stad Denver blokkeerden demonstranten het verkeer. Ook in Louisville zijn er demonstraties, net als gisteren in Los Angeles en Memphis.

President Trump heeft het politieoptreden bij de arrestatie van Floyd veroordeeld. Hij beloofde dat de agenten hun straf niet zouden ontlopen. Trump heeft het ministerie van justitie en de FBI opdracht gegeven de zaak te onderzoeken.

Senator Mitt Romney zegt in een verklaring dat geen enkele Amerikaan bang zou moeten zijn voor degenen die er zijn om hen te beschermen. Christelijke leiders in de VS hebben op verschillende manieren hun afschuw uitgesproken. De bekende ethicus van de Zuidelijke Baptisten, Russell Moore, zegt in een reactie: „Het bloed van George Floyd roept niet alleen om straf voor de agenten maar om bekering van ons hele volk.”

Ondanks de snelle maatregelen leeft er bij de Afro-Amerikaanse gemeenschap veel scepsis. Politiegeweld leidde wel vaker tot grote maatschappelijke onrust, maar niet tot verregaande hervormingen. Agenten worden in de praktijk zelden veroordeeld.

