Feestend Toronto opgeschrikt door schietpartij

Zeker twee mensen zijn gewond geraakt bij een schietpartij in de Canadese stad Toronto. Daar waren naar schatting zo’n 2 miljoen mensen op de been om de Toronto Raptors te huldigen. Die basketbalploeg veroverde als eerste Canadese club de titel in de NBA.

De schoten klonken volgens Canadese media in de buurt van het stadhuis. Videobeelden tonen chaotische toestanden: vluchtende mensen duwen elkaar opzij in een poging een veilig heenkomen te zoeken. De politie zegt volgens omroep CBC dat twee gewonden zijn aangetroffen. Zij zouden niet in levensgevaar zijn.

Het is nog niet bekend wat precies is voorgevallen. De politie zegt dat twee vuurwapens in beslag zijn genomen en twee aanhoudingen zijn verricht. Het is onduidelijk of het gaat om de twee mensen die gewond zijn afgevoerd.