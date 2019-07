Feesten van San Fermín weer van start

Op het middaguur zijn in het Noord-Spaanse Pamplona de beroemde jaarlijkse feesten van San Fermín begonnen. De feesten ter ere van de heilige Firminius (272-303) duren negen dagen en zijn zoals gebruikelijk van start gegaan met het afschieten van een vuurpijl op het balkon van het stadhuis. Die taak heeft Jesus Garísoain van het orkest en koor La Pamplonesa gekregen. Voor dit muzikale gezelschap is het dit jaar extra feest want La Pamplonesa viert haar honderdste verjaardag.

De feesten bestaan uit honderden verschillende uitvoeringen, dansfeesten en optochten en lokken naar schatting een half miljoen bezoekers naar de hoofdstad van Navarra. De bekendste evenementen zijn de ‘encierros’, waarbij in korte tijd stieren door de smalle straten gejaagd worden en waar, voor de dieren uit, mensen tijdig weg proberen te komen. Dit is al sinds eind zestiende eeuw een ‘feestelijk vragen om ongelukken’. Er vallen doorgaans meer dan tweehonderd gewonden bij de stierenrennen.