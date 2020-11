Feenstra verslaat Scholten in Iowa

De Nederlandse Amerikaan Randy Feenstra komt in het Huis van Afgevaardigden. De Republikein kreeg, zoals verwacht, de meeste stemmen in het noordwesten van de staat Iowa. Zijn Democratische tegenstander was ook een Nederlandse Amerikaan, J.D. Scholten.

De voormalige honkballer Scholten heeft zijn nederlaag toegegeven. „Tekortkomen is altijd moeilijk, of het nou met honkbal of bij een verkiezing is. Dank aan iedereen die een persoonlijk verhaal heeft gedeeld, ons heeft ontvangen op het bedrijf of de boerderij, die ons 5 dollar of tijd heeft geschonken om voor verandering te vechten. Het gevecht stopt hier niet.”

Feenstra wordt de opvolger van afgevaardigde Steve King. Die was voor de Republikeinen te rechts-nationalistisch en daarom steunde de partijleiding Feenstra. De Nederlandse Amerikaan is een conservatief christen, die doceert aan de reformatorische Dordt University in Iowa.

In Michigan staan meerdere Nederlandse Amerikanen kandidaat. Zo neemt de Democrate Hillary Scholten het voor een zetel op tegen de Republikein Peter Meijer. Een andere strijd daar gaat tussen de Republikeinse afgevaardigde Bill Huizenga en zijn Democratische uitdager, de progressieve dominee Bryan Berghoef. Verderop in Michigan gaat de Republikein John Moolenaar voor een nieuwe termijn in het Huis van Afgevaardigden. Volgens de peilingen zal hij eenvoudig winnen van zijn niet-Nederlands-Amerikaanse Democratische tegenstander. De uitslagen in Michigan zijn nog niet bekend.

In Colorado is een Nederlandse Amerikaan verkozen in de Senaat. De Democratische oud-gouverneur John Hickenlooper versloeg de zittende Republikeinse senator.