FedEx screent alle pakketjes bij Austin

De Amerikaanse pakketdienst FedEx zal alle pakketjes die via het distributiecentrum in Texas worden verstuurd screenen voor zij verder worden verstuurd. Het bedrijf doet dat in reactie op de reeks bompakketjes die zijn verstuurd naar adressen in Austin. Zeker vijf pakketjes explodeerden sinds begin deze maand waardoor twee mensen om het leven kwamen.

Dinsdag ontplofte een zending in het distributiecentrum van FedEx in Schertz bij Austin waardoor een medewerker van de firma gewond raakte. Ook werd dinsdag een pakket onderschept waar een explosief in zat. Een explosie later op de dag bleek niets met de bompakketjes van doen te hebben.

FedEx zal complete containers met zendingen screenen en daarna pas voor verzending verdelen, zo liet het bedrijf weten. Het screenen van de post is geen routine bij pakketdiensten in de VS die dagelijks zo’n veertig miljoen pakketjes afleveren in dat land.