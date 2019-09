FedEx-piloot opgepakt in China om wapensmokkel

De Chinese autoriteiten hebben een Amerikaanse piloot aangehouden op verdenking van wapensmokkel. De medewerker van koeriersbedrijf FedEx Corp is inmiddels weer op vrije voeten, maar volgens een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken is het onderzoek nog gaande.

De verdachte is volgens de krant Wall Street Journal een voormalige luchtmachtpiloot, Todd Hohn. Hij arriveerde op 11 september met een transportvliegtuig van FedEx in Guangzhou. De douane zou daar in zijn bagage een doos hebben aangetroffen met munitie voor een luchtgeweer.

De Amerikaan had volgens de Chinese autoriteiten later moeten doorvliegen naar Hongkong. De Amerikaanse zakenkrant bericht dat de man China voorlopig niet mag verlaten. Dat heeft FedEx niet bevestigd.

De aanhouding komt op een gevoelig punt in de relatie tussen China en de VS. Die staat onder druk vanwege het handelsconflict tussen de landen.