Federale verkiezingsdienst zag vlekkeloos verlopen stembusgang

De Amerikaanse verkiezingen zijn volgens de Federale Verkiezingscommissie (FEC) bijna vlekkeloos verlopen. Er zijn heel weinig klachten binnengekomen en er is geen enkel bewijs dat er is gefraudeerd, zei FEC-voorzitter Ellen Weintraub zaterdag tegen CNN.

Volgens Weintraub hebben bestuurders van Republikeinse en Democratische huize in staten als Pennsylvania geen aanwijzingen dat er dingen verkeerd zijn gegaan. De FEC is toezichthouder die in de gaten houdt of de wetten op campagnefinanciering wel worden nageleefd.

Volgens president Donald Trump, die achterstaat in de tellingen en de verkiezingen lijkt te verliezen, is er evenwel op grote schaal gefraudeerd en worden de verkiezingen gestolen door de Democraten. Hij heeft daarvoor nog geen enkel bewijs overlegd. Hij en zijn campagneteam bestoken rechtbanken in diverse staten met procedures in een poging het tellen van de stemmen te stoppen.

Weintraub zei wel enige punten van verbetering te zien voor verkiezingen die tijdens een coronapandemie worden gehouden. Zo zou in staten eerder begonnen moeten kunnen worden met het verwerken en vervolgens tellen van poststemmen. In Pennsylvania bijvoorbeeld mocht dat pas op verkiezingsdag. Ook zouden stemlokalen beter toegankelijk moeten zijn. Dan ontstaan er minder rijen en kunnen kiezers beter afstand van elkaar houden.