FDP haalt kiesdrempel in Hamburg niet

Bij de regionale verkiezingen in de Duitse deelstaat Hamburg heeft de liberale FDP de kiesdrempel toch net niet gehaald. Zondag stond de partij nog op 5 procent van de stemmen, maar uit de maandag bekendgemaakte uitslag komt de FDP uit op 4,9 procent. Vijf jaar geleden was de partij nog goed voor 7,4 procent.

De regerende rood-groene coalitie heeft haar ruime meerderheid behouden. Uit de verkiezingsuitslag blijkt dat de SPD van burgemeester Peter Tschentscher, ondanks stemmenverlies, uitkomt op 39,2 procent. In 2015 waren de sociaaldemocraten nog goed voor 45,6 procent. Partijleider van de Groenen Katharina Fegebank verdubbelde bijna de aanhang tot 24,2 procent. Voortzetting van de coalitie lijkt zeer waarschijnlijk.

De SPD blijft daarmee met afstand de grootste partij, vóór regeringspartner De Groenen, de grote winnaar van de stembusgang in de Hanzestad. De christendemocraten van bondskanselier Angela Merkel zakten verder terug. Alternative für Deutschland verloor ook. Maar de partij heeft de kiesdrempel van 5 procent wel gehaald en krijgt een plaats in het nieuwe parlement (121 afgevaardigden).

De CDU leverde opnieuw in en moet zich tevredenstellen met 11,2 procent (was 15,9). Dat is het slechtste resultaat in een Duitse deelstaatverkiezing in bijna 70 jaar. Die Linke stabiliseert zich naar verwachting op ruim 9 procent. AfD haalde 5,3 procent.