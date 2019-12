FBI: schutter marinebasis handelde alleen

De Saudische luitenant die vrijdag op een militaire basis in de Amerikaanse staat Florida drie Amerikaanse militairen doodschoot handelde alleen. Dat blijkt zondag uit onderzoek van de FBI. De Amerikaanse federale politiedienst meldde eveneens de schietpartij te behandelen als een terroristische daad.

Behalve de drie doden vielen er vrijdag op de basis in Pensacola ook acht gewonden. De 21-jarige schutter werd na het incident door politie doodgeschoten. Zijn motief is nog onbekend. De FBI liet weten hard te werken om hierachter te komen. Wel is duidelijk dat het handwapen dat de dader gebruikte legaal is aangeschaft.

Trumps veiligheidsadviseur O'Brien vermoedt ook dat de aanval een terroristische daad is. "Voor mij lijkt dit een terroristische aanval", zei hij zondag tegen de Amerikaanse televisiezender CBS. Op de vraag op basis waarvan hij tot deze conclusie is gekomen, zei hij slechts dat het, volgens wat tot nu toe publiekelijk bekend is, op terreur lijkt. Tegelijkertijd benadrukte O'Brien dat het onderzoek nog steeds aan de gang is en dat de resultaten moeten worden afgewacht.