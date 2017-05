„FBI richt zich op schoonzoon Trump”

De FBI heeft zijn pijlen gericht op Jared Kushner, schoonzoon en adviseur van president Donald Trump, in het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Dat meldde NBC News donderdag op basis van nauw betrokkenen bij het onderzoek.

Volgens de onderzoekers heeft Kushner informatie die van belang is voor het Ruslandonderzoek. De schoonzoon is niet per se zelf verdachte, zeggen de functionarissen.

Het is onduidelijk waarom de FBI precies geïnteresseerd is in de activiteiten van Kushner, die vorig jaar onder meer de Russische ambassadeur, Sergei Kislijak en de Russische bankier Sergei Gorkov ontmoette.

De Washington Post meldde vorige week al dat een adviseur van het Witte Huis in het onderzoek naar voren kwam. Het was toen niet bekend om wie het ging.