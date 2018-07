FBI reageert terughoudend op aanbod Poetin

FBI-baas Christopher Wray heeft lauw gereageerd op een aanbod van Vladimir Poetin. Amerikaanse agenten mogen van de Russische leider het verhoor bijwonen van inlichtingenofficieren die in de VS worden verdacht van inmenging in de verkiezingen. De Russen willen als tegenprestatie graag de ondervraging observeren van een aantal Amerikanen.

Poetin deed het voorstel tijdens een bijeenkomst met Donald Trump in Helsinki. De Amerikaanse president sprak toen over een „ongelofelijk” aanbod, maar de FBI is minder enthousiast. Wray reageerde terughoudend op het voorstel onderzoekers naar Rusland te sturen. „Ik wil niets uitsluiten, maar het staat niet hoog op onze lijst met onderzoekstechnieken”, zei hij op een conferentie in Aspen.

De FBI-baas reageerde ook koeltjes op de suggestie dat Russische agenten naar de VS kunnen komen om het verhoor van Amerikanen te bekijken. „Dat staat waarschijnlijk nog lager op onze lijst met onderzoekstechnieken”, zei Wray. Het Witte Huis zei woensdag nog geen knoop te hebben doorgehakt over het voorstel van Poetin.